AFAD, 7.2 şiddetindeki depremi simülasyonda yaşattı

Silivri açıklarında yaşanan son depremin ardından Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve afetleri beklenen bir felaketten başa çıkabilir bir olguya dönüştürmek için harekete geçti. Mobil Deprem Simülasyon Tırı ile 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında il genelinde eğitim veren AFAD, Afet Farkındalık Eğitimi ve Simülasyon Uygulaması gerçekleştirdi.

Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu ile başlayan eğitimde öğrencilere İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. 7,2 büyüklüğündeki bir depremin bile deneyimlenebildiği AFAD'ın Deprem Simülasyon Tırında, eğitimler uygulamalı olarak gösterildi.