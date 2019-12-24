AFAD eğitimleri devam ediyor

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından 'Afete Hazır İşyeri' projesi kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personeline Temel Afet Bilinci eğitimi verildi.

Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi. AFAD İl Müdürlüğünün eğitimlerinin çeşitli iş yerlerinde devam edeceği belirtildi.