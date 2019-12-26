AFAD eğitimleri devam ediyor

AFAD, çalışmalarına Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devam etti.

Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Muratlı'da Tekirdağ AFAD Gönüllüsü (TAG) tanıtım sunumu gerçekleştirildi. AFAD Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Ali Uçar tarafından muhtarlara ve bazı belediye idarecilerine verilen eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Afet bilinci ve arama kurtarma teçhizatları konusunda da detaylı bilgilerin verildiği toplantıda Müdür Ali Uçar, 32 yıldır her afette görev aldığının altını çizerek; muhtarlar ve belediye başkanlarının bu işin temel taşı olduklarını söyledi.

Muratlı halkının afet risk azaltma konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla yapılan etkinliğin önemine vurgu yapan Müdür Uçar, benzer çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek; DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ve sigortalılık bilinci konularına da değindi.