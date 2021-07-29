AFAD gönüllülerine eğitim

Tekirdağ'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından gönüllülere yönelik saha eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının "AFAD Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından yurdun dört bir yanında eğitimler devam ediyor. AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğüne e-Devlet üzerinden gönüllü olmak için başvuru yapan 4 bin 105 gönüllüden 4 ve üzeri online eğitimini tamamlayan gönüllülere yönelik saha eğitimleri başladı. Bu kapsamda gönüllülere hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve sertifikalı ilk yardım eğitimleri verildi. Eğitimlerini tamamlayan gönüllülerin Destek AFAD Gönüllüsü olacağı kaydedildi. Toplamda iki grup gönüllüye eğitim verilirken, kademe kademe eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.