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AFAD ilçe koordinasyon oplantısı

Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü’nde, ilçe irtibat sorumlusu personelleri ile "Bilgilendirme, İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü'nde, ilçe irtibat sorumlusu personelleri ile "Bilgilendirme, İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.


Toplantıda Tekirdağ'da meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlarda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile bilgi alışverişi ve raporlama işlemleri yapıldı. Toplantıda TAMP-Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı, Milli Müdafaa Mükellefiyeti İşlemleri, Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) işlemleri, Kaymakamlıkların görevleri, İyileştirme işlemleri, Afetlere yönelik haberleşme ve koordinasyon konularına değinildi.

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