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AFAD kış nedeniyle toplandı

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) Toplantısı Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz Başkanlığında gerçekleştirildi.


Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı yaklaşan kış mevsimi sebebiyle genel hayatı etkileyebilecek muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik olaylarda kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve Tekirdağ İl Afet Müdahale Planının (TAMP-Tekirdağ) 2019 yılı güncelleme çalışmalarını değerlendirmek üzere gerçekleştirildi.



Eğitimler aralıksız devam ediyor


Ayrıca AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesindeki Karadeniz Ortaokulu, Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde” afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.



Minik öğrenciler AFAD'ı gezdi


AFAD'ı ziyaret eden öğrencilere ise Müdürlük Toplantı Salonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çocuklar için hazırlanan Afet Bilinci Eğitimi ile ilgili animasyon film gösterimi yapıldı. Daha sonra öğrencilere AFAD yerleşkesinde bulunan hizmet binası ve yönetim merkezi gezdirildi. Arama ve kurtarma araç ve gereçleri tanıtımı yapılarak AFAD faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

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