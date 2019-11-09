AFAD'da değerlendirme toplantısı

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubunun eğitim ve değerlendirme toplantısı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda; Satın Alma ve Kiralama hizmet grubunda görev alan personelin görev ve sorumlulukları, afet haberini alan personelin hareket tarzı anlatıldı. Ayrıca bu eğitimlerin yılda 3 defa yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı, Ticaret İl Müdürlüğü, YİKOB, Esnaf ve Odalar Birliği temsilcileri katıldılar.