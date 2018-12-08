AFAD'dan fabrika personeline eğitim

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Çerkezköyde özel firma personeline yönelik afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi devam ediyor.
AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Çerkezköy ilçesindeki özel firma personeline yönelik afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.
Eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.