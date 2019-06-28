AFAD'dan mahalleyi sokağa döken kimyasal patlamaya ilişkin 'tehlike geçti' açıklaması

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal bir depoda formik asit tankı patlamasına ilişkin Tekirdağ AFAD, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Tekirdağ AFAD'dan yapılan açıklamada, “İlimiz Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde özel bir firmaya ait işletmede kimyasalların bulunduğu plastik tankerde patlama meydana gelmiştir. Dün gece (27.06.2019) saat 22.30 sularında gerçekleşen patlama sonucunda depoda sıvı halde bulunan kimyevi madde etrafa yayılarak bölgedeki vatandaşlarımızı etkilemiştir. Bölgeden alınan ihbar üzerine itfaiye, sağlık, Belediye AFAD KBRN ekibi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik görevlileri olay yerine sevk edilmiştir. KBRN ekibi bölgede kimyasal tehlikeli madde ölçümü yaparak tehlikeli bölge sınırlarını belirlemiştir” denildi.

“Absorb dökülerek etrafa yayılmasının önüne geçilmiştir”

Açıklamanın devamında, "AFAD KBRN ekibi vatandaşlarımızın tespit edilen tehlikeli bölgenin dışına çıkarılmasını sağlamıştır. İtfaiye ve belediye ekipleri tarafından dekontaminasyon işlemi yapılmıştır. UMKE ekipleri tarafından kimyasal maddeden etkilenen vatandaşların hastaneye sevki sağlanmıştır. Biriken kimyevi madde üzerine absorb dökülerek etrafa yayılmasının önüne geçilmiştir. AFAD ekipleri tarafından söz konusu bölgedeki kimyasal madde Ergene Kaymakamlığının koordinasyonunda seviyeleri takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.