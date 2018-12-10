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Afet eğitimleri hızla devam ediyor

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimleri hızla devam ediyor.


Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, “PTT Başmüdürlüğü” personeline, Çerkezköy ilçesinde bulunan çeşitli dernek üyelerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Kurumlarda verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.


Ayrıca PTT Başmüdürlüğü personeline yangın anında ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

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