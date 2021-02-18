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Afet eğitimleri sürüyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında başlatılan eğitimler sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında başlatılan eğitimler sürüyor.


2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü tarafından eğitimler devam ediyor. Muhtarlar, din görevlileri ve gönüllüler olmak üzere Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde eğitim düzenlendi.


Katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.


Eğitime katılanlara ayrıca, deprem simülasyon tırı ile sanal deprem tatbikatı yaptırılarak, depremde yapılması gereken davranışlar hakkında bilgi verildi.

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