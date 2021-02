Afet farkındalık eğitiminin ilki Malkara'da yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ‘ Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilen 2021 yılının Tekirdağ'da AFAD tarafından yapılması planlanan güncelleme eğitimi, Malkara'da yapıldı.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan Eğitim Seminerine Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AFAD Müdürü Recep Erol, Malkara İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutan , İlçe Milli Eğitim Müdür, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdür, İlçe Müftüsü, Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürü ile daire amirleri ve okul müdürleri katıldılar.

AFAD Personeli toplantıya katılanlara maske ve broşür dağıttı.

Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel eğitim toplantısının açılış konuşmasında eğitimlerin toplumun tüm kesimlerine ulaşacağını, afetlerin sadece depremden meydana gelmediğini, yangın, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin başta olduğunu, afet bilincinin toplumun her kesimine yerleşmesi gerektiğini belirterek, “2021 yılının tamamına yayacağımız eğitimlerde hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkaracağız. Daire Müdürlerimiz, dairelerde çalışan personelimiz, muhtarlarımız, Belediye Personelimiz, Kent Konseyi ile ortaklaşa eğitimler verecek ve halkımızı afetlere hazırlayacağız” dedi.

Tekirdağ AFAD İl Müdürü Recep Erol'da yaptığı konuşmasında tüm birimlere 40'ar dakikalık eğitimler verileceğini belirterek, “Tekirdağ'da düzenlenen eğitim seminerlerinin ilkini Malkara'da gerçekleştiriyoruz. İlçede yetiştireceğimiz eğitmen arkadaşlar Malkara genelinde eğitim vermeye devam edecekler. Ülkemiz bir afet ülkesi. Deprem ülkesi. Bu afetler olacak. Bu bir gerçek. Bize düşen görev ise farkında olmak, bilinçli olmak, hazır olmak. Her an bir afet olacakmış gibi, her an bir deprem olacakmış gibi afetlere hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.

AFAD Şube Müdürü Serap Kızılırmaklı Eğitim Seminerine katılanlara slayt eşliğinde afet ve acil durum, afet ve acil durum çantası, deprem, heyelan, sel ve taşkın, çığ ve yangında neler yapılması gerektiğini anlattı.