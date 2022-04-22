Afet yarışmasının birincisi Tekirdağ

Düzenlediği bilgilendirme çalışmaları ve AB-Modex Saha Tatbikatındaki başarılarından dolayı birincilik ödülüne Tekirdağ layık görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan “Afet Eğitim Yılı” çerçevesinde ülke genelinde eğitim seferberliği başlatılarak, geçen yılsonu itibariyle 56 milyon kişiye ulaşıldı. Bu çerçevede “Afet Eğitim Yılı Performans Yarışması” düzenlenerek afet bilincinin artırılması amaçlanmış, 81 ilde düzenlenen etkinliklerle yarışma tamamlandı.

Yarışma doğrultusunda Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen ve afet ile deprem sonrası arama kurtarma, tıbbi müdahaleye ilişkin yapılan "AB-Modex” Saha Tatbikatı, Afet Bilgilendirme Tırı, okullara ve diğer kurumlara yönelik verilen eğitimler birinciliği elde etti.

Düzenlenen ödül töreni ile Türkiye 2021 Afet ve Eğitim Yılı Ödülleri sahiplerini bulurken, birincilik ödülünü kazanan Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına ödülü alan AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol, “2021 Afet Eğitim Yılı Türkiye Birinciliği ödülümüzü, düzenlenen törenle Tekirdağ ilimiz adına Başkanımız Yunus Sezer'den aldık. Şehrimiz başta olmak üzere Türkiye'de afet bilincinin artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Ödül töreninin ardından beraberindeki heyetle birlikte TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u da ziyaret eden Erol, “2021 Afet Eğitim Yılı; Türkiye Birinciliği başarımızı, TBMM Başkanımız, Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamız ile paylaştık” ifadelerini kullandı.