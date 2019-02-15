İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım” projesi onaylandı

Tekirdağ’da “Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım” projesi onaylandı.

Tekirdağ'da “Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım” projesi onaylandı.


Tekirdağ İl Afet Müdahale Planının (TAMP Tekirdağ) uygulanabilirliğini artırmak ve 26 Hizmet Grubu arasında haberleşme kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanan “Afetlerde Kesintisiz Haberleşme ve Telsiz Kullanım Eğitimi” projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazandı. Hazırlanan proje AFAD Tekirdağ İl Müdür Recep Erol ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzalandı.


AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile 26 Hizmet Grubu Yöneticisi ve yardımcılarının telsiz kullanım esasları, telsiz haberleşme sistemleri ve acil durum telsiz haberleşmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim almaları sağlanacak. Proje kapsamında verilecek uygulamalı eğitimlerle, hizmet gruplarında telsiz haberleşmesi konusunda farkındalık sağlanarak, afet ve acil durumlar için haberleşmenin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.