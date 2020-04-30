İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyreden Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıktı. Ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Tuğtekin ve Enes Kıratlı (18) yaralandı.


İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.