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Ağaca takılı kalan sığırcık kuşu için itfaiye seferber oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ağaca takılı kalan sığırcık kuşu, itfaiyenin yoğun çabası sonucunda kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ağaca takılı kalan sığırcık kuşu, itfaiyenin yoğun çabası sonucunda kurtarıldı.


İstasyon Mahallesi Üründül Sokak üzerinde ağaca takılı kalan kuş mahalle sakinleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, minik kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Parlak tüyleriyle dikkat çeken sığırcık kuşu itfaiye ekipleri tarafından takılı kaldığı ağaçtan kurtarıldı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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