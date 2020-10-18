Ağacı devirip karşı şeride geçen aracın sürücüsü olay yerini terk etti

Tekirdağ'da hızla ilerleyen otomobil refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kaza bölgesini terk etti.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yeni Emniyet Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.A. idaresindeki 39 AZ 250 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızını alamayan otomobil, refüjdeki ağaçları da devirerek karşı şeride geçip takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içerisinde kimseye rastlamadı. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücünün kazadan sonra kendi imkanları ile araçtan çıkıp olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Polis, kaza yapıp kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakaladı. Sürücünün hastanede yapılan alkol muayenesinde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.