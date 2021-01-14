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Ağaçlara çarparak taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaçlara çarpıp taklalar attı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaçlara çarpıp taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Özen Guluf yönetimindeki (27) 34 KD 8635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.


Çarptığı ağaçları yıktıktan sonra taklalar atan otomobil tarlaya devrildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

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