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Ağaçların budama çalışması sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi mart ayı ile birlikte başladığı budama işlemlerine devam ediyor.


Bir yandan korona virüsüne karşı aralıksız çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, belediyenin rutin işlerini de yerine getirerek salgın sonrasına şehri hazırlıyor. Bahar ayları ile birlikte kuruyan, düzensiz büyüyen ağaçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada ağaçlar budanarak sağlıklı büyümesi için önemli bir adım atılıyor. Ayrıca elektrik tellerine yaklaşan ağaçlarda da budama işlemi gerçekleştiren ekipler, elektrik tellerinin zarar görmesi ve olası yangın risklerinin önüne geçiyor.


Süleymanpaşa Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahalleler ve ağaçlık alanlarda da budama işlemi gerçekleştiriyor.

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