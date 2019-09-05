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Ahşap ustaları yetiştirecek projeye Trakya Kalkınma Ajansı desteği

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ‘’Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ahşap Atölyesi’’ projesinin imzaları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında atıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ‘'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ahşap Atölyesi'' projesinin imzaları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında atıldı.


Projenin uygulama sözleşmesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı. İmzaların atılmasının ardından kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin, Bölgemiz açısından çok kıymetli bir projeye destek vermekten ötürü büyük sevinç duyduğunu ifade ederek, projenin ilimiz ve Bölgemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Proje kapsamında Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesine kurulacak Ahşap Atölyesi ile ilimiz ve bölgemizde bulunan tescilli tarihi eser ve yapıların restorasyonu, korunması ve atıl durumdan kurtarılıp turizm faaliyetlerine yönelik yenilenmesi için gerekli iş gücü ve kalifiye eleman yetiştirilmesi hedefleniyor. Toplam bütçesi 487.676 TL olan projenin yüzde 75'ne denk gelen 365.757 TL'lik kısmı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

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