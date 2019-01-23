Aile şirketleri için yol haritası anlatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Aile Şirketleri için Yol Haritası eğitimi verildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Danışmanı Ali Coşkun tarafından verilen eğitimde, "Firmalar neler yapıyor? Hangi yollardan geçiyor? Aile şirketlerinin sürdürülebilir başarının anahtarları nelerdir? Aile şirketleri için kurumsal stratejileri nelerdir?" soruları ele alındı. Şirketlerin kurumsallaşması için 3 kilit alana vurgu yapan Coşkun, bunların analiz ve doğru yapılanma, ortaklar arasında uyum ve anlayış, sürekli iyileşme takip ve analiz olduğunu söyledi.

Aile şirketlerinin devamı için liderlik önemli

Türkiye'de 100 aile şirketinin yok olma nedenlerinin ana sebebinin kuşak çatışması olduğunu belirten Ali Coşkun, "2'nci ve 3'üncü kuşağın yönetime hazırlanması ve sürekliliğinin sağlanması için yetkinliklere göre dayalı eğitim ve kariyer planlarının oluşturulması ve mesleki yeterliliklerinin belirlenerek tüm süreçlerin takibi ve raporlanması gerekir. Özellikle 3'üncü kuşaktan 4'üncü kuşağa geçişte aile firmaları kalmıyor. Daha çok profesyoneller devreye giriyor. Liderlik olmadan aile şirketlerinin devamı sürmüyor. Liderlik bu bağlamda önemli" dedi.

Coşkun'un sunumunun ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Öte yandan Çerkezköy TSO'da eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.