Aileler arasındaki "kız isteme" kavgasında ölen amca ve yeğeni defnedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada hayatını kaybeden amca ve yeğeni toprağa verildi.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan Ferdi Gezer (45) ve yeğeni Erdoğan Gezer (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 1'i ağır olmak üzere 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kız isteme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybedenlerin AK Parti Milletvekili aday adayı Defne Gezer‘in babası Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer için Aydoğdu Mahallesi Hacı Sabri Efendi Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze töreninde ölenlerin yakınları tabutların başında gözyaşı dökerken, zaman zaman sinir krizleri geçirenler oldu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ferdi Gezer ve Erdoğan Gezer, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.