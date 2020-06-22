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AK Gençlik maske dağıttı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.


AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır ve beraberindekiler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı. İmkanlar dahilinde vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirten Başkan Mustafa Kır, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında da bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgını hastalığının önlenmesi için her türlü önlemi aldığını kaydeden Başkan Kır, vatandaşların da kurallara riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi.


Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, her zaman esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını bildirerek; “Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte artık daha fazla sahada olup, hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğiz” dedi.

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