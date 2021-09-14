AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin: “Karar ve takdir Çorlu halkının”

Başkan Keskin, "Çorlu şehir merkezindeki yollar adeta patates tarlası halini almışken Esetçe Piknik Alanı yol güzergahında yapılan çalışmalarla ilgili karar ve takdiri Çorlu halkına bırakıyorum” dedi.

Çorlu Belediyesi tarafından milyonlarca lira harcanarak yaptırılan balmumu heykeller müzesini yılda 6 bin kişinin ziyaret ettiğinin açıklanması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Keskin, “Balmumu Heykeller Müzesi'nin bir yıl içinde 6 bin ziyaretçi sayısı gerçekten çok az. 6 bin ziyaretçinin ödediği rakam 60 bin TL eder ve bu da müzenin ancak 2 aylık giderini karşılar. 3 milyon TL'ye kurulan müzenin parası bu gidişle uzun yıllar zor çıkacak” dedi.

Konsere 200 bin TL

Çorlu Belediyesi'nin Aleyna Tilki konseri düzenleyerek 200 bin TL ödeme yapmasını da eleştiren AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, “O kadar yerel sanatçımız varken 200 bin TL'ye Aleyna Tilki'yi getirdiler. Biz konser ve eğlenceye karşı değiliz ama önce kendi kapımızın önünü süpürelim. Yol çalışmalarının masraflarını vatandaşın cebinden alıyorsunuz. Yetmedi geçmiş son 5 yıl içinde yapılan çalışmaları da inceleyerek sokak sakinlerine borç gönderiyorsunuz. 300 bin nüfusa dayalı olan şehrimizde yollarımız içler acısı. Halkımız perişan durumda. Halk artık ‘parasını verelim ki yollarımızı yapsınlar' demeye başladı. Ne yazık ki Çorlu Belediye Başkanı çıkıp yollardan ‘bende utanıyorum' demekle yetiniyor. Esetçe Piknik Alanı yolu yapılmış. Tamam, yolun yapılmasına karşı değiliz. Bizim istediğimiz, halkımızın beklentisi planlı ve programlı bir şekilde belediyeciliği yapmanız. Hizmet yapmak istiyorsanız planlı, programlı ve öncelikleri düzgün belirleyip ona göre zaman ve para harcamanız. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.