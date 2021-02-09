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AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı'ndan kan bağışı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, parti yöneticileri ve üyeleri ile birlikte Kızılay Çadırına giderek kan bağışında bulundu.


Beraberinde parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte Atatürk Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırına giderek kan bağışı yapan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, vatandaşlardan kan bağışında bulunmalarını istedi.


Kızılay Çorlu Şubesi'nin düzenli 'kan bağışı yap kan dostlarımıza katıl' çağrısına kayıtsız kalmayan Keskin, “Kızılay'ımıza her zaman destek vereceğiz. Tüm hemşerilerimi kan dostu olmaya davet ediyorum" dedi.

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