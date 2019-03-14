AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Tekirdağ'da kadın girişimcilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Sarıeroğlu "Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Çok güçlü bir kadın hareketi olan partinin temsilcileriyiz. Gittikçe de sayılarımızı artırıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Tekirdağ'da kadın girişimcilerle kahvaltılı toplantıda buluştu. Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmasında "Gittiğimiz illerde kadın STK temsilcilerimizle, kadın girişimcilerle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Kadınlar mutlu olursa şehirlerin ve Türkiye'nin mutlu olacağına inanıyoruz. Kadınlar güçlü olursa şehirlerin ve Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Çok da güçlü bir kadın hareketi olan partinin temsilcileriyiz. Gittikçe de sayılarımızı artırıyoruz. Kadın milletvekili ve meclis üyeliklerimiz de ciddi artışları AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde başkan sayılarımızı seçilecek kadın başkan sayımızın da yüksek olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha da güçlenerek hanımlar olarak yolumuza devam edeceğiz. İş kadınlarımız istihdam sağlıyor, üretime, büyümeye katma değer sağlayan kadınlarsınız. Tekirdağ'da da İŞKUR tarafından verilen girişimcilik eğitimlerinden 12 bin kişiye yakın faydalanan olmuş. Bunun 6 bini kadınlardan oluşuyor. Kadınlar istekli bizde kadınlarımızın bu isteğini, kadınların kendine güvenen, ben de varım diyen kadınların ihtiyaçlarına karşılık gelecek politikalar üretiyoruz. Türkiye'nin tek kanatlı uçamayacağına inanmıyoruz. Kadınlar ve erkekler hep birlikte ülkemizi geleceğe, güçlü adımlarla götürebiliriz. Çok şükür Türkiye'yi 17 yılda 3 kat büyütmüş durumdayız. Her alanda güçlü çalışmalar gerçekleştirdik. Kadınlarla ilgili konularda yaptığımız çalışmalar politikalarımızın odağında yer aldı" dedi.

Sarıeroğlu, toplantının ardından Hüseyin Pehlivan Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.