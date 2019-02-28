AK Parti Marmara Bölge Koordinatörleri Tekirdağ'da

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse ile Marmara Bölge Koordinatörleri, İl SKM toplantısına katılmak üzere Tekirdağ'a geldi.

Yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla yoğun bir şekilde süren çalışmalar kapsamında Tekirdağ'a gelen, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Marmara Bölge Koordinatörleri, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve Ali Sevinç ile Trabzon Milletvekili Muhammed Balta sabah saatlerinde AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Mülahim Kuru, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ve il yöneticileri tarafından karşılandı.

Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse başkanlığında yapılan İl SKM toplantısında, seçim çalışmaları masaya yatırıldı. Yürütülen saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan bölge koordinatörleri, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İl binasındaki toplantının ardından Süleymanpaşa esnafını ziyaret eden heyet, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.