AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Tunca: "Kongrede aday olmayacağım"

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Av. Emrah Tunca, kongrede aday olmayacağını belirterek; kongre takvimine ilişkin detaylı bilgiler verdi.

AK Parti'nin kongre sürecini ve ilçe teşkilatının çalışma sistemini anlatan AK Parti'li Başkan Av. Emrah Tunca, “Bu basın toplantısını düzenlemekteki amacımız biliyorsunuz ki önümüzde olağan ilçe kongrelerimiz var. Olağan ilçe kongrelerimizle ilgili kısaca açıklama yapıp, öncesinde de yapmış olduğumuz görevler ve Muratlılı vatandaşlarımıza hizmet etmek için neler yaptığımızı kısa bir değerlendirme ile sizlerle paylaşacağım. Aşağı yukarı 2 yılı aşkın süredir Muratlı'da AK Parti'nin İlçe Başkanlığını yapmaktayım. Yönetim Kurulu üyelerimiz 15 kişiden oluşmakta, bunun 8'i yedek. Meclis üyelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte bu süre içerisinde partimizin tanıtım çalışmalarını yaptık. Partimizi seçimlere hazırladık ve bu kapsamda bir yerel seçim atlattık. Yerel seçime Cumhur İttifakı adayımız ile birlikte girdik ancak sandık sonuçlarına göre az bir farkla Cumhur İttifakı adayımız seçimi kazanamadı. Biz bilgi, tecrübe ve becerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Kısmet olmadı, inşallah önümüzdeki dönemdeki seçimlerde partimizi Muratlı'da hak ettiği yere getirmek için arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapacaklar. Tabi ki çalışmalarımız sadece yerel seçimlerle sınırlı kalmadı, biz bu bölgede çalışmalar yaparken şunları yaptık; özellikle esnaf ziyaretlerimiz, köy/mahalle ziyaretlerimiz, ev ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinledik ve bu sıkıntıların çözümü noktasında neler yapabileceğimizi değerlendirdik, ilgili mercilere de bunları iletmeye çalıştık. Genel olarak çalışmalarımızı bu şekilde yaptık. Bu kardeşiniz partimizin değişik kademelerinde uzun yıllardır görev yapmakta. Öncelikle ben Süleymanpaşa'da İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım, sonrasında Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı görevinde bulundum. Devamında Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevim, milletvekili aday adayı oldum. Sonrasında Muratlı'da görev yapmak kısmet oldu. Aslen Muratlılıyım ve Muratlı doğumluyum. Doğduğum ilçeme Muratlı İlçe Başkanı olarak hizmet etme şansım oldu. 2 yılı aşkın süredir de bu kapsamda Muratlılı hemşehrilerimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin olağan kongre zamanının geldiğini aktaran Başkan Tunca, “Bu dönem geldi. 2 ila 3 yıl arasında kongrelerimiz oluyor. Tüm Türkiye'de kongrelerimiz başladı. Muratlı'da da kongrelerimiz yapılacak. Bu kongreler öncesinde öncelikle delegelerimiz belirleniyor. Delegeler ilçe başkan adayı arkadaşımızı desteklemek suretiyle de yeni ilçe başkanı belirleniyor. Önümüzdeki dönemde şahsım adına İlçe Başkan Adayı olmayacağım. Görevimiz delegelerimizi seçmek, delegelerimizi seçtikten sonra da güzel, coşkulu bir kongre ile yeni bir arkadaşımıza inşallah ilçe başkanlığı görevini devredeceğiz. İlçe Başkanı arkadaşımız listesiyle, yönetimiyle birlikte inşallah önümüzdeki dönem Muratlılı hemşehrilerimize bu manada hizmet etmeye çalışacak ve partimizin tanıtım çalışmalarını yapacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.