AK Partili Başkan ile CHP'li Başkan birlikte basınla buluştu

31 Mart Seçimlerinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Kadir Albayrak ve Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilen AK Partili Cüneyt Yüksel basınla buluştu. Gazetecilerin karşısına birlikte çıkan her iki başkan Tekirdağ'ı çileden çıkaran caddeye yönelik açıklama yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilen AK Partili Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret ederek tebrik etti. Ziyaretin ardında her iki başkan basının karşısında çıkıp gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan her iki başkan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesini çileden çıkaran cadde üzerine konuştu. Albayrak caddenin tek yönlü kalmasını isterken, Yüksel ise caddenin çift yönlü olmasını istiyor.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan CHP'li Başkan Kadir Albayrak, AK Partili Başkan Yüksel'e başarılar diledi. Albayrak konuşmasında, “Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok yoğun bir emek sarf etti. Başarılı bir çalışma yaptı ve bugün bu göreve geldi. Geçen dönem 12 belediyenin tamamı CHP'li belediyedelerdi. Bu dönem 3 belediye AK Partide, 1 belediye DSP'de ve geri kalan 7 belediyede CHP'de” dedi.

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Süleymanpaşa Belediyesnin AK Partili Başkanı Yüksel, öncelikle Albayrak'a teşekkür ederek, “Biz hükümet Caddesinin çift yönlü yapılmasıyla alakalı hatta göreve gelir gelmez ilk işimiz budur diye de arkadaşlarımız şuanda çalışmaya da başladılar. Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlarımızın beklentisinin bu olduğu için biz bu projeye sahip çıktık. Öncellikle cadde üzerindeki otopark ihtiyacının çözülmesi, onunla birlikte çift yöne dönülmesi ile alakalı talebimiz hala devam ediyor. Hayata geçirilmesi içinde ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

“Ben açılmaması yönündeyim”

CHP'li Kadir Albayrak ise “Şimdi o caddede günde 35 bin araç geçiyor. 45 binde vatandaşımız geziniyor. Esnafın bir takım talepleri var. Yarından itibaren orada Tekpark uygulaması başlıyor. Benim ekibim oradaki vatandaşı tek tek geziyorlar. Ama yine de bu olur olmaz bunu tartışmak yerine, madem başkanımız vatandaşa söz vermiş. Bizde kendimizce olmaz diye söz verdik. Onu oturur konuşuruz. Bu işte çözümsüzlük diye bir şey yok. Yani sayın başkanımızın çift yöne açılması yönünde, ben açılmaması yönündeyim” şeklinde konuştu.