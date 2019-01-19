AK Parti'nin Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Cem Karaca'nın Ergene İlçe Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından boşalan göreve Burak Kağan Oğuz getirildi.

1989 yılında Midyad'ta doğan Burak Kağan Oğuz, ilk ve orta öğrenimini Çorlu'da tamamladı. 2008 yılında Kırklareli Üniversitesinde öğrenimine başlayan Oğuz, 2012 yılında işletme diplomasını aldı. 2 buçuk senedir AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları'nda görev yapan Oğuz, İl Yönetim Kurulu Üyeliğinin ardından 1 yıl Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı ve devamında Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Burak Kağan Oğuz, Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Karaca'nın Ergene İlçe Başkanı olmasının ardından AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleriyle İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanarak mazbatasını aldı.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Burak Kağan Oğuz, orta derecede Arapça biliyor.