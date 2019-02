Akademili minikler 4 ayda harikalar oluşturdu

Toplam bin 35.66 metrekare alanda kurulan 1 idareci, 2 branş öğretmeni, 1 rehber öğretmen, 1 usta öğretici, 1 yardımcı hizmetli ve 1 güvenlik görevlisinin hizmet verdiği ve eğitim, beslenme, temizlik, personel gibi tüm giderlerin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılandığı akademide, 3-6 yaş grubu 25 çocuğun okul öncesi eğitimlerine montessori eğitimi ile başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde ikamet eden ekonomik yönden düşük gelirli ailelerin çocuklarının alındığı Süleymanpaşa Çocuk Akademisinde montessori eğitimi kapsamında günlük yaşam becerileri, duyu eğitimi, matematik eğitimi, kozmik eğitimi ve dil eğitimi veriliyor.

Çocuklara yönelik gelişim taramaları, ailelerle birebir görüşmeler, davranışlarda sorun yaşayan, uyumda güçlük çeken öğrenciler için psikolog desteği, ailede tutarlılık, sosyal medya, çocuk ihmali ve istismarı gibi ailelere yönelik eğitimlerin de verildiği akademide çocuklar her şeyi deneyip görerek öğreniyor.

Sadece 4 ayda onlarca çalışma yapıldı

4 aylık süreçte Süleymanpaşa Çocuk Akademisinde şu çalışmalar yapıldı:

"Toprakta yetişen bitkilerin tanıtımı ve çocuklarla birlikte bahçeye fide tohum ekimi yapıldı. Doğum günlerinde çocukların küçüklük kıyafetleri, fotoğrafları ile bir köşe hazırlandı. Çocukların arkadaşları ile birlikte kendi yaptıkları pasta ile kutlama yapıldı. Çocuklara çilek bitkisi meyvesi görsel yollarla anlatıldı. Çocuklar kendi temizleyip yıkadıkları çileklerle reçel yapıp ailesiyle paylaştı. Yaz mevsimi kapsamında yaz köşesi hazırlandı ve köşeye yaz mevsimini kapsayan görseller konularak fotoğraf çekimi yapıldı. Bahçe duvarlarına tuvaller asılarak sulu boya ile doğada sanat etkinliği yapıldı. Lavanta çiçeğin oluşum aşamaları incelenerek bahçeden toplanan lavantalar ile koku kesesi oluşturuldu. Çocuklara binicilik sporunu tanıtmak ve hayvan sevgisini aşılamak için at binicilik tesislerine gidildi. Yüzme sporunu tanıtmak için Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezine gidildi. Yüzme hocaları eşliğinde çocuklar yüzdürüldü fotoğraf ve video çekimi yapıldı. Çocuklarla birlikte okul açıldığında karpuz fideleri ekimi yapılmıştı. Karpuz meyvesini kendileri bahçeden koparıp inceleyen çocuklar sonra afiyetle yedi. Müzik aletleri köşesi hazırlandı. Çocuklara özellikleri ve sesleri hakkında bilgiler verilerek müzik aletleri tanıtıldı. Çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgilendirme ile birlikte öğrencilerle müzik ve dans eşliğinde 'vücudumuzu tanıyalım' etkinliği yapıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışında Çocuk Akademisi öğrencileri kedi, köpek mama torbaları açılışa gelen tüm misafirlere dağıttı. Aşure Ayında çocuklarla birlikte aşure yapıldı. Yaşlılar Günü kapsamında Alzheimer Gündüz Bakım Evi'ne giden çocuklar tüm hastalara çiçek hediye ederek günlerini kutladı. Sonbahar mevsimi kapsamında sonbahar köşesi hazırlandı ve köşeye sonbahar mevsimini kapsayan görseller konularak fotoğraf çekimi yapıldı. Sonbahar sebzeler tanıtarak turşular kuruldu ve ailelerle paylaşıldı. İtfaiyeye gezi düzenlenerek oradaki işleyiş hakkında itfaiyeciler tarafından bilgi verildi. Uygulamalı bir şekilde itfaiyecilik mesleği tanıtıldı. Buğdaydan yapılan unlu mamuller köşesi hazırlandı. Görsel ve işitsel olarak buğdayın yolculuğu anlatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilgi köşesi hazırlanarak çocuklarla cumhuriyet şarkıları ve etkinlikleri yapıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni yapıldı. Atatürk resimleri ve Türk bayraklarıyla Atatürk köşesi çocuklarla birlikte hazırlandı ve anma etkinlikleri yapıldı. Tekirdağ'a tanıtan görsel resimler, yiyecekler, kostümler gibi ürünlerle görsel ve işitsel tanıtımı yapıldı. 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluşu ve Osman Tabak Yerleşkesine yapılan Çocuk Akademisi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi açılışı sebebiyle Çocuk Akademisi öğrencileri Atatürk ve bayrak gösterisini izleyicilere sundu. Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara hakları öğretildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk hakkında işitsel ve görsel bilgiler verildi. Erozyon, toprak, su, hava, ağaçlandırma ve var olanı korumak adına hissederek, dokunarak deney, oyun, hikaye, drama ve şarkılar eşliğinde TEMA gönüllüsü olan çocuklar Yeni köyde ağaç dikti. 3 Aralık Engeliler Günü kapsamında çocuklara farkındalıklarının artması için engelin ne demek olduğunu dramatize ederek yaşamaları ve hissetmeleri sağlandı. Mevsiminde ekilen kabak fidesini bahçeden büyüdüğünü gözlemleyen çocuklar mevsimi gelince toplayıp sınıfta inceleyerek kabaktan yapılan yemek çeşitleri hakkında konuşularak sohbet etti. Yeryüzü şekilleri kozmik materyallerle çocukların soyut olan kavramları dokunarak, görerek, deneyerek, yaşayarak algılamaları sağlandı. Kış mevsiminde sağlıklı olabilmek için meyve yemenin önemi anlatılarak, C vitamini şenliği yapıldı. Kış köşesi hazırlandı ve köşeye kış mevsimini kapsayan görseller konularak fotoğraf çekimi yapıldı. Zeytinin oluşum yolculuğu çocuklara önce görsel materyallerle anlatıldı daha sonra çocuklar kendi kışlık zeytinlerini kurdu. Yerli Malı Haftası dolayısıyla Türkiye'de geçmişten günümüze üretilen, yetiştirilen, giyilen ürünlerden oluşan stantlar hazırlanarak veliler için çocukların hazırladıkları şiir, dans ve drama gösterilerini sundu. Ebru boyasını tanıyarak battal ebru çalışması yapıldı. Aile katılımı etkinliğinde bir veli çocuklara magnet yapımını öğretti. Karne günü etkinliği düzenleyen çocuklar şiir ve şarkılar söyleyerek sezon finali yaptı."

Başkan Eşkinat her mahalleye açmak istiyor

Şu an için Altınova Mahallesi Osman Tabak Kampüsü içinde ücretsiz olarak hizmet veren Süleymanpaşa Çocuk Akademisi ile ilgili konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bizim bir hayalimiz vardı. Her mahallede halkın ihtiyaçlarına yönelik merkezler açmak. İlkini Altınova Mahallemizde başardık. Karacakılavuz Mahallemizde de Çocuk Akademimizin yapımı devam ediyor. Her mahallemizde bu akademiyi açmak tüm çocuklarımızı yaşayarak öğreten eğitim sitemi ile yetiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.