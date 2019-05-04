Akademili miniklerden annelerine sürpriz kutlama

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri, bir süredir hazırlandıkları dans gösterisini akademi bahçesinde gerçekleştirirken, hazırladıkları gösteride annelerine büyük bir sürpriz yaptılar.

Altınova Mahallesi'ndeki Çocuk Akademisi'nde gerçekleşen etkinliğe Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da katılırken, öğrenci velileri ve öğretmenleri etkinlikte hazır bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte minik öğrenciler özel kıyafetleri ile şarkılar eşliğinde katılımcılara hünerlerini gösterirken, etkinliğin sonunda ise büyük bir sürpriz gerçekleştirdiler.

“En güzel anne” belgesi

Candan Erçetin'in “Annem” şarkısı ile birlikte tek tek sahneye çıkan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri annelerine çiçek, en güzel anne belgesi, birlikte çekilmiş fotoğraf ve madalya verdi. Annelerin mutluluktan gözyaşlarını tutamadığı etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı.

Hep birlikte fotoğraf çekilmesi ile etkinlik sona ererken, öğrenci velileri de öğretmenlere çiçek takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.