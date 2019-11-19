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Akıl almaz hırsızlık: Duvara tırmanıp, balkon deliğinden girdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir depodan inşaat aletleri çalındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir depodan inşaat aletleri çalındı. Olayı gerçekleştiren hırsızın duvara tırmanıp, balkondaki küçük delikten içeriye girmesi hayrete düşürdü.


Gazibey Mahallesi Elvan Sokak'ta inşaat ustası Gökhan Gök'e ait inşaat malzemelerinin bulunduğu giriş katındaki depodan 2 adet şarjlı matkap ve elektrikli profil kesme makinesi çalındı. Durumu fark eden depo sahibi Gökhan Gök, polise hırsızlık ihbarında bulundu.



Çaldıklarını delikten çıkarmış


Olayın şaşkınlığını bir türlü üzerinden atamadığını ifade eden inşaat ustası Gökhan Gök, “20 yıldır inşaat ustasıyım böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum. Kapıyı açamayınca, kablolardan duvara tırmanıp, ikinci kattaki balkonda bulunan delikten içeriye atlamış. Çaldıklarını da delikten çıkarmışlar” dedi.



Deliğe duvar örüldü


Balkon boşluğundaki deliği beton sıvayla kapadığını belirten Gök, zararının yaklaşık bin 500 lira civarında olduğunu kaydetti.

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