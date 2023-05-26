İhlas Haber Ajansı

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Akıl ve Zeka Oyunları Tekirdağ finali Ergene'de yapıldı

Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ı temsil edecek öğrencilerin belirlenmesi için düzenlenen il finali Ergene ilçesinde gerçekleştirildi.

Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil edecek öğrencilerin belirlenmesi için düzenlenen il finali Ergene ilçesinde gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasındaki protokol uyarınca her yıl düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin seçimi için Tekirdağ'da başlayan turnuva sürecinin il finali, Ergene ilçesi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmalarda derece elde eden öğrenciler, Türkiye Şampiyonası'nda ili temsil edecek.

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