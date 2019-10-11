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Akrabalar arasında sopalı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yenidibek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sokak arasında yaşanan sopalı kavga sonucu yaralanan Hakan D. (20), Levent D. (31) ve Ümit D. (18) Malkara ve Keşan'dan olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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