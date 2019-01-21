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AKUT gönüllüleri asker gibi eğitim aldı

AKUT Tekirdağ ekibine yeni katılan gönüllülere, deprem, sel, afet gibi doğal olaylara karşı hazırlıklı olmak ve mağdurlara destek olmak amacıyla 20 kilogramlık sırt çantalarıyla 5 kilometrelik koşu testi düzenlendi.


AKUT Tekirdağ ekibine katılıp bir hayata dokunmak isteyen 15 gönüllünün katılımıyla 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen koşu testinde, tüm gönüllüler belirtilen 45 dakikalık süre dolmadan parkuru geçerek performans testini başarı ile tamamladı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan AKUT Tekirdağ Ekibi Eğitim Sorumlusu Serkan Çiloğlu, “Akut Tekirdağ ekibi olarak temel eğitimler sonrasında branş eğitimlerine ve operasyonel ekibe dahil olabilmek için gönüllerimizin performans testlerini başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bu sebeple bu pazar sahil koşu parkurunda gönüllerimizi koşu testine tabi tuttuk. 2 aşamada yapılan bu testte arama ekibinde görev almak isteyenler 10 kilogram ağırlığındaki bir sırt çantası ile arama ve kurtarma ekibinde olmak isteyenler ise 20 kilogramlık sırt çantası ile 5 kilometre mesafeyi 45 dakikanın altında koşarak testi başarıyla geçmişlerdir. AKUT Tekirdağ ekibi gönüllüleri olarak her zaman her türlü doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında deprem sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalar da destek olmak için can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için canla başla çalışmaktayız” dedi.

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