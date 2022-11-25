Alev alan okul servisi demir yığınına döndü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan öğrenci servisinden geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü bir anda alev aldı. Aracın sürücüsü bunun üzerine minibüsü yol kenarına çekip öğrencileri araçtan indirip uzaklaştırdıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale etti. Okul servisindeki yangın söndürülürken araçtan geriye demir yığını kaldı.