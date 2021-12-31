Alışveriş hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

Yeni yıla saatler kala Tekirdağ'da sokaklarda alışveriş hareketliliği yaşanırken, en çok yoğunluk ise kuruyemiş ve çiçekçi dükkanlarında yaşanıyor.

Takvim yılının son günü olması sebebiyle 2022 yılına saatler kala Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde hareketlilik başladı. Sabah erken saatlerinde kentin en işlek caddesi olarak bilinen Hükümet Caddesinde kalabalık oluştu. Yılın son gününde vatandaşların alışveriş talebi kentteki esnafın da yüzünü güldürüyor. Alışverişe çıkan vatandaşlar, geceye hazırlık için en çok talep ettikleri şey ise çiçek ve çerez türleri olması sebebiyle kuruyemiş ve çiçekçi dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor.

“Biraz daha yoğunuz”

Kentte çiçekçi dükkanı işleten Volkan Can yaptığı açıklamada ise bugün sipariş sayılarının yükseldiğini ifade ederek, “Normal günlere göre biraz daha yoğunuz. Herkes sevdiğini mutlu etmeye çalışıyor. Senenin bu son gününde herkese mutlu yıllar dilerim. Allah herkese kolaylık versin. Her şey herkesin istediği gibi olsun. Geçen senelere göre yoğunluk idare eder” diye konuştu.

Satışlarımız güzel

Kuruyemiş dükkanı işleten Mevlüt Demir, “Müşterilerimizi bekliyoruz. Dün yoğundu. Bugün de yoğunluk bekliyoruz. Şuanda talep var. Satışlarımız güzel. Akşama kadar buradayız bekliyoruz” dedi.

Alışverişe çıkan vatandaşlardan Coşkun Süvari ise “Yılbaşı için alışveriş yapıyoruz. Bu akşam biraz geç yatacağımız için mecbur çerez alıyoruz ailece oturup tüketiyoruz. Bu arada herkesin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah yeni yılda bu salgından kurtuluruz” şeklinde konuştu.