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Alışverişten dönen baba, kızını evde ölü buldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, alışveriş dönüşü 44 yaşındaki kızını evde ölü buldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, alışveriş dönüşü 44 yaşındaki kızını evde ölü buldu.


Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Kızı Ş.Ç. (44) ile aynı ikamette kalan baba Ş.Ç. pazar alışverişine çıktı. Yaklaşık 3 saat sonra eve döndüğünde kızını hareketsiz vaziyette gören baba, ekiplere haber verdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki Ş.Ç. isimli kadınının hayatını kaybettiğini belirledi. Karakol ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ş.Ç.'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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