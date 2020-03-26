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Alkollü arkadaşını kaza yerinde bırakıp kaçtı

Tekirdağ’da yaşanan motosiklet kazasında bir sürücü, alkollü arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Tekirdağ'da yaşanan motosiklet kazasında bir sürücü, alkollü arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı.


Kaza, Kapaklı ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazanın ardından kimliği bilinmeyen motosikletli olay yerinden kaçarken, kaza esnasında arkasında bulunan B.Ç. isimli alkollü şahsı olay yerinde bıraktı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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