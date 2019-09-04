Alkollü mekanlar mercek altında

Bu komisyonun alacağı karar neticesinde bahse konu mekanların akıbeti belli olacak.

Alınan bilgiye göre; Necati Çalışkan Caddesi üzerindeki alkollü mekanlarda yaşanan sorunlar ve olaylar münasebetiyle Muratlı Belediye Meclis Toplantısında gündeme gelen husus üzerine ‘İçkili Bölgelerin Islahı Komisyonu' oluşturuldu. Bahse konu mekanlar nedeniyle vatandaşların Necati Çalışkan Caddesi'nden geçmeye dahi çekindiklerini dile getiren Belediye Başkanı Nebi Tepe, durumun araştırılmasını istedi.

Önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak olan İçkili Bölgelerin Islahı Komisyonu'nda; CHP'den Semih Keskin, Özgür Çakmak ve İsmail Ateş, MHP'den Ayhan Kaplan, Necip Gür ve Salih Can Çevik, AK Parti'den ise Beytullah Ongun, Recep Azcan ve Okan Ortaer görev yapacak.

Komisyonun vereceği karar çerçevesinde birahanelerin akıbeti belli olacak.