İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi

Tekirdağ’da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kol bileklerini kesici aletle kesti.

Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kol bileklerini kesici aletle kesti.


Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerindeki bir ikamette, alkollü olduğu iddia edilen M.Y. isimli şahıs, kesici bir aletle kol bileklerine zarar verdi.


Kanamasının artması üzerine panikleyen M.Y. 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla polis eşliğinde Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.