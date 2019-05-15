Alkollü şahsın saldırısına uğradı, soluğu karakolda aldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kahvehanede oturduğu sırada alkollü şahsın sözlü ve tokatlı saldırısına uğrayan emekli vatandaş, polis karakoluna gidip şikayette bulundu.

Emekli vatandaş Ali K., Hacıevhat Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye dinlenmek için uğradı. Alkollü olduğu öne sürülen H.K isimli kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ali K'ye hakaret edip, tokatla saldırdı.

Kahvehanedekiler araya girdi saldırıyı önledi

Polise şikayetçi olduğunu ifade eden Ali K., "Ne söylediğinin farkında olmayan kişi, benden için köyden geldiler de burada adam oldular diyor. Şahsıma yönelik ağza alınmayacak küfürler etti. Haddimi aşan bir tavırda bulunmadığım halde yapılan bu terbiyesizliği polise gidip bildirdim ve gerekenin yapılmasını istedim" diye konuştu.