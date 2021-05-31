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Alkollü sürücü dereye uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ Malkara’da yoldan çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada alkollü sürücü yaralandı.

Tekirdağ Malkara'da yoldan çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada alkollü sürücü yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Seymendere Çifteköprüler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden R.Ö. (49) yönetimindeki 42 DLU 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada yaralı sürücü, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, Malkara Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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