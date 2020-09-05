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Alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi üzerinde Öztrak Parkı civarında meydana geldi. İddiaya göre, Keşan istikametine seyreden A.G. (45) yönetimindeki 59 LU 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 UE 9490 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü A.G. ve yanında bulunan Eyüp Ç. (72) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan muayenede ise, sürücü A.G'nin alkollü olduğu tespit edildi.

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