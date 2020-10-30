Alkollü sürücü işyerine daldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bir işyerine girdi. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, gece yarısı Hacıevhat Mahallesi Kır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğuş Sokak'ta seyir halindeki bir otomobil, Kır Sokak'a saptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım ürünü ve aletlerinin satıldığı kooperatif binasına girdi.

Otomobilin yanı sıra camları kırılan işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.