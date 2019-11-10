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Alkollü sürücü kaza yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol ayrımındaki tabelalara çarparak durabildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol ayrımındaki tabelalara çarparak durabildi.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Şarköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden bir otomobil, Şarköy sapağı ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tabelalara çarptı.


Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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