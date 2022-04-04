Alkollü sürücüyle çarpışan otomobildeki zabıta yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası zabıta görevlisi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çorlu Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski itfaiye ışıklar istikametinden çarşı istikametine seyreden İ.Ç. idaresindeki otomobil, Şehit Çağatay Şimşek Sokak'tan Muhittin Mahallesi Hastane Caddesi istikametine seyreden zabıta görevlisi U.K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan zabıta memuru U.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası polis tarafından yapılan kontrollerde sürücü İ.Ç'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.