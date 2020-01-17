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Almanya diye Malkara'ya bıraktılar

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yasadışı yollarla Avrupa’ya geçmek isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasadışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları, Almanya diye Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bırakıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, devriye faaliyeti yürüten Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Hasköy Mahallesi merkezinde yaya halindeki bir grubu durdurdu. Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmenin Almanya denilerek bölgede bırakıldıkları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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