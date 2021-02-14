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Almanya'dan bisikletle Tekirdağ'a gelen turistler mahsur kaldı

Bisikletle Tekirdağ’a gelen Alman turist aile, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Bisikletle Tekirdağ'a gelen Alman turist aile, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. İhbarı alan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri anında harekete geçerek, Alman aileyi otelde misafir etti.


Almanya'dan bisikletle çıktıkları yolculukta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine ulaşan turist aile olumsuz hava koşulları nedeniyle yoluna otobüs ile devam etmek istedi. Kar yağışı nedeniyle gidecekleri şehre otobüs seferi bulamayan turist aile, bunun üzerine yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yardım talebini alarak kısa sürede harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri bisikletli turist ailenin yanına gitti. Bisikletleri zabıta aracına yerleştiren ekipler, aileyi de yanına alarak kentte bulunan bir otelin yolunu tuttu. Alman turist aile misafir edilmek üzere otele yerleştirildi.


Alman aile, hava muhalefeti dolayısıyla yaşadıkları zor anlarda yardıma koşan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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